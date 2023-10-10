Egzama otu mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen egzama otunun faydaları dikkat çekti.

MİDE HASTALIKLARI NELERDİR?

-Gastritler (Mide Zarı İltihapları)

-Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)

-Mide Ülseri

-Özofagus Reflüsü

-Mide Ekşimesi (Yanma)

-Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)

-Mide Kanseri

EGZAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle bu otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Egzama otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Egzama otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz egzama otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Egzama otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.