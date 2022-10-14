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Egzaması olan çocuklarda besin alerjisine dikkat

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, egzaması olan çocuklarda besin alerjisine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:03
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Egzaması olan çocuklarda besin alerjisine dikkat

Egzaması olan çocuklarda besin alerjisine dikkat
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İHA’nın haberine göre; Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, atopik dermatitinin (dgzama) genetik, çevresel gibi bir çok faktöre bağlı olan kronik bir cilt hastalığı olduğuna vurgu yaptı. Şenbaba, egzaması bulunan çocukların yarısına yakınında besin alerjisi görüldüğünü dile getirdi.

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Hekimi Uzm. Dr Elif Şenbaba şu sözleri kullandı:

“Atopik dermatitin en önemli bulgusu cilt kuruluğudur. Kuruluk sonucunda ciltte kaşıntılar oluşur. Kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının çıkmasına neden olur. Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir. Bebeklik döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür.”

“Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir. İki yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutar. Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir. Bu hastaların mutlaka besin alerjisi yönünden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda atopik dermatit hastalığının tanı tedavi ve takibi yapılmaktadır”

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