Egzersiz Yaparken Beynimizde Neler Oluyor?

Egzersiz sırasında beynimizde birçok etkileyici değişiklik meydana gelir ve bu değişiklikler hafızamızı, öğrenme yeteneğimizi, ruh halimizi ve genel zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkiler.

Beyin hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi: Egzersiz yapmak, beyinde yeni sinir hücrelerinin oluşmasını ve mevcut hücreler arasındaki bağlantıların güçlenmesini teşvik eden beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) gibi proteinlerin üretimini artırır. Bu yeni bağlantılar, hafıza, öğrenme ve problem çözme gibi bilişsel işlevlerin daha iyi çalışmasını sağlar.

Kan akışının artması: Egzersiz sırasında kalp atış hızımız ve solunum hızımız artar, bu da beyne daha fazla oksijen ve besin taşınmasına yol açar. Bu da beyin hücrelerinin daha iyi çalışmasını ve bilişsel işlevlerin daha verimli olmasını sağlar.

Hormon salgılanması: Egzersiz yapmak, ruh halini iyileştiren ve stresi azaltan endorfin, dopamin ve serotonin gibi hormonların salgılanmasını tetikler. Bu hormonlar hafıza, konsantrasyon ve öğrenmeyi de olumlu yönde etkiler.

EGZERSİZİN BEYNE FAYDALARI

Hafıza ve öğrenmeyi geliştirir: Düzenli egzersiz, hipokampus adı verilen ve hafızadan sorumlu olan beyin bölgesinin büyümesini sağlar. Bu da hafıza fonksiyonlarının gelişmesine ve yeni bilgilerin daha kolay öğrenilmesine yardımcı olur.

Dikkat ve konsantrasyonu artırır: Egzersiz yapmak, prefrontal korteks adı verilen ve dikkat ve konsantrasyondan sorumlu olan beyin bölgesinin işlevini geliştirir. Bu da daha uzun süre odaklanmamızı ve dikkatimizi dağıtıcı unsurlara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Ruh halini iyileştirir ve stresi azaltır: Egzersiz yapmak, endorfin, dopamin ve serotonin gibi ruh halini iyileştiren hormonların salgılanmasını tetikler. Bu da depresyon ve anksiyete semptomlarının azalmasına ve genel ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur.

Bilişsel gerilemeyi önler: Düzenli egzersiz yapmak, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Egzersiz yapmak sadece bedenimizi değil, beynimizi de sağlıklı tutmak için oldukça önemlidir. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak veya 75 dakika yüksek tempolu egzersiz yapmak, beyin fonksiyonlarımızı korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olur.

Düzenli egzersizi hayatımıza dahil ederek daha iyi bir hafıza, daha güçlü bir konsantrasyon, daha mutlu bir ruh hali ve daha sağlıklı bir beyin elde edebiliriz.

Egzersiz Önerileri:

Tempolu yürüyüş

Koşu

Bisiklete binme

Yüzme

Dans

Spor salonu egzersizleri

Egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.