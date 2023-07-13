Egzersiz yapmadan fit kalınır mı

FİT KALABİLECEĞİNİZ 10 HARİKA ALIŞKANLIK

Günümüzde insanlar o kadar meşgul ki, spor yapmayı bırakın kendileri için herhangi bir şey yapmaya vakit bulamıyorlar. Sorumluluklarımız, iş hayatımız, derslerimiz bir yandan baskı yaparken, egzersiz yapmadan formda kalmanın çözümlerini aramaya başladık. Endişelenmeyin, aslında daha sağlıklı bir yaşam için gününüzün 5-6 saatini spor salonlarında geçirmenize gerek yok! Düzenli egzersiz yapmadan fit kalabilmek için, alışkanlık haline getirmeniz gereken 10 madde hazırladık.

Pozitif Olun

Olumlu düşünmek ve olaylara iyi yanından bakmak psikolojinizi olumlu yönde etkileyecek bu da sağlıklı bir hayat sürmenize sebep olacaktır. Pozitif düşünmek daha uzun yaşamanıza ve hep genç kalmanıza işaret eder.

Odanızı Temiz Tutun

Odanızı veya evinizi sürekli kendiniz temizliyorsanız, bunun spor salonunda saatler geçirmenizden farkı yoktur. Toz almak, paspas yapmak, halıları balkondan silkelemek mükemmel bir egzersizdir.

Yürüyüşe Çıkın

Sevdiklerinizle akşam yemeklerinden sonra veya sabah kahvaltıdan önce yaptığınız kısa yürüyüşler kesinlikle formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Spor yapmak amaçlı çıkmasanız da vücudunuzdaki değişimin farkına varacaksınız.

Yemekten Sonra Su İçmeyin

Yemekten hemen sonra su içmeyin, en az 1 saat bekleyin. Çünkü doktorlar ve diyetisyenler yemekten hemen sonra içilen suyun zehirli olduğunu düşünüyorlar.

Dans Edin

En sevdiğiniz şarkıyı açıp yemek hazırlarken, işe giderken ne giyeceğinize karar verirken veya ev temizlerken dans edin. Bu dans, kalbinizin ve akciğerinizin iyi çalışmasını olumlu anlamda etkilediği gibi formda kalmanıza da yardımcı olacaktır.

Çimlerde Vakit Geçirin

Uzun orman pikniklerine veya park bahçelerde oturmaya vaktiniz yoksa, iş çıkışı da olsa bulduğunuz çimlerde biraz vakit geçirin. Bu size kesinlikle çok iyi gelecektir.

Öğünlerinizi Artırın

Günde üç kez büyük yemekler yemektense, bu üç öğünü tüm güne yayın. Küçük küçük yemek molalarıyla yemek saatlerinizi düzenlediğinizde vücudunuzdaki ve midenizdeki değişimi kısa bir sürede hissedeceksiniz.

Çiğnemek

Yemek yerken, yiyecekleri tek seferde yutmamak çok önemlidir. Çiğneyebildiğiniz kadar çiğnemek onları daha kolay sindirmenize yardımcı olacaktır. Bu da midenizde yiyeceklerin gerekenden daha fazla kalmasını ve kilo almanızı önleyecektir.

Yemeğe Odaklanın

Bir şeyler izlerken ne yediğimizin farkına varmayabiliyoruz. İzlediğimiz şeye bakarken doyduğumuzu bile hissetmiyor yedikçe yiyoruz. Bu yüzden yemek yerken bir şeylerle ilgilenmeyip sadece yemeği hızlıca yiyip kalkmaya çalışmalısınız. Böylece hem daha fazla yemek yememiş hem de doymuş olarak kalkacaksınız.

En Az 8 Saat Uyuyun

Sağlıklı olmak için gereken şart, spor yapmak değildir. Kesinlikle çok büyük etkisi vardır ama uyku düzeni kadar mühim bir mesele olmamalıdır. Dengeli bir hayat için günde en az 8 saat uyumanızı öneriyoruz. Bu sizi daha dinamik ve daha verimli yapacaktır.