Egzotik bitki 15 yıl sonra çiçek açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Egzotik bitki 15 yıl sonra çiçek açtı

İngiltere, Kent'teki Lullingstone Kalesi'nde bulunan Dünya Bahçesi, Meksika'ya özgü nadir bir bitki olan Nolina hibernica'nın 15 yılı aşkın süredir ilk kez çiçek açmasıyla botanik dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Meksika'nın dağlık bölgelerinden 2004 yılında bitki avcısı Paul Spracklin tarafından toplanan Nolina hibernica, 2009'da Lullingstone Kalesi'ndeki Dünya Bahçesi'ne bağışlanmıştı. 3.6 metreyi aşan boyuyla dikkat çeken bitki, mayıs sonunda çiçek açarak ziyaretçilerini büyüledi. Bahçenin kurucusu botanikçi Tom Hart Dyke, ilkbahar güneşi ve mevcut sıcak hava koşullarının bitkinin çiçeklenmesi için "mükemmel şartları" sağladığını belirtti.

BBC'ye konuşan Spracklin, bitkiyi Birleşik Krallık'a getirdiğinde "Meksika dışında gördüğüm türünün en iyi örneği" olduğunu ifade etmişti. Dünya Haritası şeklinde tasarlanan ve 2005'te açılan Dünya Bahçesi, 2025'te 20. yılını kutlayacak ve 8.000'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

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