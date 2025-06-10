Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men!

Denizli'nin Buldan ilçesinde ekipler tarafından yapılan uygulamalarda egzoz patlatan motosikletler trafikten men edildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü çılgınca motosiklet kullanarak egzoz patlatma olarak tabir edilen standart dışı ezgoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.

Plakasız motosiklet sürücüleri ile egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik sabit ve seyir halinde şok uygulamalar yapan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buldan'ın birçok farklı alanında tespit edilen motosikletleri trafikten men ederek çekici marifetiyle otoparka çekti.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN BAZILARI RAHATSIZLIK VERİYOR"

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Yapılan denetimlerden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar "Motosiklet sürücülerinin bazıları hem bizleri rahatsız ediyor, hem de kendi canlarını ve vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Yapılan denetimleri destekliyor, güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men!

Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men!

Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men!

Son Haberler
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
New York borsası karışık başladı: Gözler ABD-Çin görüşmelerinde! (10 Haziran 2025)
New York borsası karışık başladı!
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?
Survivor’da nefes kesen düello! Batuhan’dan sonra ikinci finalist kim oldu?
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı