Ehane.com, mülk yönetimi alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için yayında

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Ehane.com, mülk yönetimi alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için yayında

Mülk sahibi ile kiracı ilişkilerini yepyeni bir boyuta taşımak üzere yola çıkan Ehane.com, Türkiye’nin en gelişmiş mülk yönetimi platformunu hizmete sundu.

Artan mülk sahipliğinin getirdiği sorunları teknolojinin gücüyle çözen Ehane.com, bir Manivela Ventures girişimi olarak 10 aylık bir sürede geliştirildi. Mülk sahiplerine kiracı bulma sürecinden başlayarak uçtan uca destek sunan Ehane.com, kiralama süresi boyunca mülk sahibinin ihtiyaç duyduğu tüm alanlara dokunuyor. Ayrıca çağrı merkezi sayesinde akıllı asistan hizmetinden yararlanabiliyor.

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Mülk sahiplerinin üzerindeki yönetim yükünü alan Ehane.com, onlara zaman kazandırmakla kalmayıp, kira gelirlerinin de sürekli ve düzenli olarak tahsil edilmesini sağlıyor. Ehane.com, hukukî destekten aidat ve fatura takibine, evrak yönetiminden güncel konut durumunun tespitine, ideal kiracının bulunmasından tahliye sürecine kadar tüm aşamalarda profesyonel destek sunuyor.

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EHANE.COM KIRACILARI DA UNUTMUYOR

Ehane.com, daire sakinlerine de hukukî destekten taşınmaya, bakım-onarım hizmetlerinden yasal yükümlülüklerin takibine kadar bir kiracının ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda destek oluyor. Kiracıların da kendileri için en ideal evi bulmasına aracılık eden Ehane.com, rayiç kira bedelinin tespitini yapıyor ve çağrı merkezi üzerinden kiracılara da sürekli asistan desteği sunuyor.

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TÜRKİYE’DE KONUTU OLAN YABANCILAR İÇIN MÜLK YÖNETİMİ

2023’te 750.000’e ulaşan İstanbul’daki boş konut stokunu profesyonel mülk yönetimi ile ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Ehane.com, Türkiye’de konut sahibi yabancıların ihtiyaçlarına da çözüm sunuyor.

Teknoloji ve gayrimenkul alanında tecrübeli bir ekiple yola çıkan Ehane.com, Türkiye’de konutu olan yabancı mülk sahiplerini de düşünerek Türkçe’nin yanısıra İngilizce dilinde de hizmet veriyor. Ehane.com, Türkiye’de kiralık ev arayan yabancılara da aynı hassasiyetle yardımcı olarak, doğru konuta yerleşmelerini sağlıyor.

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İlk aşamada İstanbul merkezli bir büyümeyle ilk müşterilerini kabul eden Ehane.com, Manivela Ventures çatısı altında 2025 yılının başından itibaren Türkiye’nin diğer önemli illerine de hizmetlerini götürmeyi hedefliyor.

Kullanıcılar ehane.com üzerindeki talep formunu doldurarak zamandan tasarruf etmenin kapılarını hemen aralayabiliyor.

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