Ehliyet alacakları sevindirecek haber. En zorlayan uygulama değişiyor

Ehliyet almayı planlayan adayları sevindiren haber geldi. Direksiyon sınavında sistem değişecek. Yeni direksiyon sınavı sisteminde daha uzun süre hakkı tanınması, ayrıca iki araç arasına park ederken bir manevra hakkı daha verilmesi öngörülüyor. Sürücü adaylarını ilgilendiren açıklamalar yapan İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, "Daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması bekleniyor." dedi.

DİREKSİYON SINAVINDA SÜRE UZUYOR!

Murat Tekin, Türkiye'deki sürücü adaylarının eğitimine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapılıyor. Bu standart, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla daha da yukarıya çıkarılıyor. Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli.

"İLLEGALLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK UYGULAMA"

Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. Kişinin kimliğiyle doğrulama yapılarak sınava alınacak. Bu değişiklik yapılarak oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

"İLAVE GÜZERGAHLAR PLANLANIYOR"

Ayrıca direksiyon eğitiminde sınav yapmış olduğumuz güzergahlar vardı. Bu güzergahların hem genişletilmesi hem de alternatif güzergahların ilave edilmesi planlanıyor. Burada sürücü kriterini ve başarısını hesaplayabilmesi için akan trafikle çalışıyor. Burada 'Ben araba kullanmayı boş alanda öğrendim, ehliyetimi aldım, akan trafikte ne yapacağım?' sorusunu ortadan kaldıracak. Sürücünün akan trafiğin içerisine girebileceği bir sınav yapılması planlanıyor."

DİREKSİYON SINAVINDA SÜRÜCÜ ADAYI İÇİN PARK MANEVRASINA İKİ DENEME GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek." dedi.

Tekin, eğitim veren öğreticilere de yönetmelikte yer verilmesini beklediklerini anlatarak, "Eğitim veren usta öğreticilerimizin her 10 yılda bir yeniden hizmet içi eğitime tabi tutulması, yönetmelik değişikliğinde olması bekleniyor. Bu yönetmelik çıktığı zaman, usta öğreticilerimiz, sınav yapıcılarımız bu eğitimi alacaklar, bu eğitim bittikten sonra her 10 yılda bir de bu eğitimleri yenilemeleri gerekecek." ifadesini kullandı.