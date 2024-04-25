Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir

Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir
Kaynak: İleri gazetesi
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak ve yenileyemeyecekler.
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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 1

Uyku Apnesi sendroumu olan sürücüler artık ne ehliyet alabilecek ne de ehliyetlerini yenileyebilecekler.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 2

Bu kural sürücülerin ve yolcuların güvenliği açısından yasal bir zorunluluk oldu.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 3

Ehliyet yenileme için istenen sağlık raporu uyku apnesini de içeriyor.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 4

Dolayısıyla sürücüler tedavi olmadıkça ehliyetlerini de yenileyemeyecekler.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 5

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ konuyla ilgili yorum yaptı.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 6

Karadağ "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" dedi.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 7

UYKU APNESİ NEDİR?

Bir kişinin uyku sırasında solunumu geçici olarak durur ve azalırsa buna uyku apnesi denir.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 8

Bu rahatsızlık genellikle üst solunum yolunun tıkanması ile meydana gelir.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 9

Sürücülerin trafikte bu sorunu yaşaması trafik güvenliğini tehlikeye sokabilir.

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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 10
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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 11
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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 12
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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 13
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Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir 14
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