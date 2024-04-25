Ehliyet alma ve yenilemede yeni dönem. Ehliyetiniz elinizden alınabilir

Uyku Apnesi sendroumu olan sürücüler artık ne ehliyet alabilecek ne de ehliyetlerini yenileyebilecekler.
Bu kural sürücülerin ve yolcuların güvenliği açısından yasal bir zorunluluk oldu.
Ehliyet yenileme için istenen sağlık raporu uyku apnesini de içeriyor.
Dolayısıyla sürücüler tedavi olmadıkça ehliyetlerini de yenileyemeyecekler.
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ konuyla ilgili yorum yaptı.
Karadağ "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" dedi.
UYKU APNESİ NEDİR?
Bir kişinin uyku sırasında solunumu geçici olarak durur ve azalırsa buna uyku apnesi denir.
Bu rahatsızlık genellikle üst solunum yolunun tıkanması ile meydana gelir.
Sürücülerin trafikte bu sorunu yaşaması trafik güvenliğini tehlikeye sokabilir.