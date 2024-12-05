Ehliyet almak isteyen hemen sürücü kursuna koşsun. 26 gün sonra büyük zam yapılacak

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, 2025 yılı itibarıyla sürücü kursu ücretlerine ciddi bir zam beklediklerini belirterek, ehliyet almak isteyenleri uyardı. 2024 yılının sonunda, kurs ücretlerinde yaklaşık yüzde 40 oranında bir artış olacağına dikkat çeken Guda, bazı kursların kursiyerleri yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

KURSLAR KANDIRIYOR

Guda, "Bazı kurslar, vatandaşlara '2025 zamlarından etkilenmeden kaydolun' diyerek, onları kandırmaya çalışıyor. Oysa Aralık 2024’te kaydolanların sınavları Ocak 2025’te yapılacak. Bu durumda, harçlar zaten zamlı olarak ödenecek. Yani 2025’te yapılacak sınavlar için vatandaşlar, 2024’te kursa kaydolsalar bile zamlı fiyatlarla karşılaşacaklar," şeklinde konuştu.

Hasan Guda, ehliyet almak isteyenlerin 2024 sonunda kursa kaydolması durumunda, 2025’te yapılacak sınavlarda yüzde 44 oranında bir harç farkıyla karşılaşacaklarını söyledi. “Bu yıl sonu kursa kaydolanlar, harçları 2025 tarifesine göre ödeyecek. Yani kurs ücretlerinden kaçmak için erken kayıt yaptırmak, vatandaşları yanıltmak anlamına geliyor,” diye ekledi.

EHLİYET ALMAK 20 BİN TL

Yeni tarifeye göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren B sınıfı ehliyet kurs ücretinin 20 bin TL olacağı öngörülüyor. Aralık ayında kayıt yaptıranlar ise 15 bin TL’lik eski tarifeden yararlanabilecek. Bu zam, diğer ehliyet sınıflarında da benzer oranlarda gerçekleşecek.

Asgari ücretin de artmasıyla birlikte sürücü kursu ücretlerinde genel bir yükseliş bekleniyor. Hasan Guda, “2025’te kurs ücretlerinde yüzde 40’lık bir artış olacak. Bu artış, hem harçları hem de kurs ücretlerini kapsayacak,” diyerek, sürücü kursu sektöründeki fiyat artışlarına dikkat çekti.

Guda, bazı kursların, erken kayıt yapmanın bir avantaj sağladığı yanılsamasını yaratmalarını eleştirdi. “Bu tür uygulamalar sadece insanları yanıltır. Aralık ayında kursa kaydolanlar, ne yazık ki zamlı fiyatlarla karşılaşacaklar. İnsanları kandırmanın bir anlamı yok,” dedi.

KAYIT DÖNEMİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

10 Aralık itibarıyla yeni kayıt dönemi başlıyor. Bu tarihe kadar kaydolanlar, eski tarifeden faydalanabilecek. Ancak 1 Ocak 2025’ten sonra yapılacak kayıtlar için kurs ücretlerinde yüzde 40’lık bir artış bekleniyor. Bu nedenle ehliyet almak isteyenlerin, kurs ücretlerini göz önünde bulundurarak erken kayıt yaptırmaları önemli.