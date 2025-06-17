Ehliyet almak isteyenlerin masrafları katlandı!

Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli belgeler için zaman zaman sağlık raporu talep edilebiliyor. hastanelerden kolaylıkla alınabilen sağlık raporlarından artık ücret talep edilecek. Ücret talep edilebilecek sağlık raporları arasında sürücü belgesi raporu, sporcu raporu, tek hekim raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu, gibi önemli belgeler yer alıyor. Bu belgelere yönelik talep edilecek sağlık raporları için ödeme yapılması gereken ücret ise 250 TL olarak belirlendi.

ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Rapor ücretlerine ilişkin ödemeler internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Aile hekimliğindeki yetkililer doğrudan ödeme kabul etmeyecek. Vatandaşlar rapora ilişkin ödemelerini sağlık Bakanlığının resmi web sitesi olan sbos.saglik.gov.tr üzerinden ya da karekod taraması ile yapılabilecek.