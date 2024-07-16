Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?

Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?

Ehliyet almak veya yenilemek isteyenlerin sağlık raporu alması zorunlu. Sağlık raporu olmadan ehliyet işlemleri yapılamaz. Peki, bu rapor nerelerden temin edilebilir? Sürücü sağlık raporu nasıl alınır?

Ehliyet almak isteyenler, sağlık raporlarını aile hekimlerinden veya sağlık ocaklarından temin edebilirler. Eğer sürücü adayının sağlık açısından bir engeli yoksa, bu rapor sağlık ocaklarından ücretsiz olarak alınabilir. Sağlık raporu randevusu için bakanlığa bağlı sağlık tesisleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, muayenehaneler ve polikliniklere başvurulabilir.

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Aile hekimi, kişinin araç kullanmasına engel bir durumu olmadığını belirlediğinde sağlık raporunu verebilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu tespit edilirse, kişi ilgili uzmana yönlendirilir ve uzman doktorun onayı ile rapor düzenlenir. Ehliyet almak veya yenilemek isteyenlerin sağlıklı olmaları ve araç kullanmalarına engel bir durumlarının bulunmaması gerekmektedir. Sağlık raporu, yapılan muayeneler sonucunda uygun görülürse verilir.

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