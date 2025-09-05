Ehliyet sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

Eski dizayn ehliyete sahip olan vatandaşlar için verilen ek sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. 15 TL karşılığında ehliyetini yenileyecek olan vatandaşlar 31 Ekim 2025 tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmek zorunda. bu tarihe kadar işlem yapmayanların ise eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Eski tip ehliyetlerden yeni ehliyetlere geçiş süreci 2016 yılında başlayarak, takip eden yıllar içerisinde üç kez uzatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 Temmuz tarihinin yenileme için son gün olarak duyurulmasının ardından tarihi bir kez daha erteleyerek 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından bu tarihin son yenileme tarihi olduğu ve artık tarih konusunda uzatma yapılmayacağı belirtildi.

MALİYET ARTACAK

Ehliyet yenilemek verilen süre içerisinde işlem gerçekleştirdiklerinde yalnızca değerli kağıt bedeli olarak 15 TL ödüyor ve işlemlerini tamamlıyor.

Ancak 31 Ekim tarihinin ardından yenileme yapmak isteyen vatandaşlar da ödeme tablosu cep yakabilir.

B sınıfı sürücü belgesini sonradan yenilemek isteyenler, 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle uzmanlar, işlemin son güne bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

