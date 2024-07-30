Ehliyet sahipleri yaşadı. Bu şart tamamen kaldırıldı

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Ehliyet sahipleri yaşadı. Bu şart tamamen kaldırıldı

Ehliyet sahibi olan milyonları ilgilendiriyor. A,B,C,D ve E sınıfı fark etmiyor. O şart kaldırıldı.

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