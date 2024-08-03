Ehliyet sınavı sil baştan. İşte yeni değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni ehliyet düzenlemeleri, sürücü kursları ve ehliyet sınavlarıyla ilgili önemli değişiklikler getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte, direksiyon eğitimi ders sınavları artık milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata uygun olarak onaylanmış iki farklı güzergâhta yapılacak.

Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, bu yeni düzenlemelerle ilgili olarak sürücü adaylarının dikkat etmesi gereken hususları açıkladı. Çelepkolu, paralel park aşamasının artık oval bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti ve sınav süresinin 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldığını ifade etti.

Daha önce sabit bir güzergâhta yapılan sınavların, yeni düzenleme ile artık iki farklı güzergâhta gerçekleştirileceğini ve sınav sabahı görevli komisyonlar tarafından çekilen kura sonucu belirlenen güzergâhta yapılacağını söyledi. Ayrıca, geri park işlemi için bir hamle daha eklenerek sürücü adaylarına üç hamle yapma şansı tanındığını belirtti.

SAHTE ADAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çelepkolu, yeni düzenlemeyle sınav güzergâhlarında U dönüşü noktalarının belirleneceğini ve adayların bu noktalardan U dönüşü yapacaklarını söyledi. Ayrıca, sahte aday sorununa da değinen Çelepkolu, sürücü kursuna kayıt olan kişinin müracaat formunu kendisinin doldurması gerektiğini, bu süreçte sürücü kursu tarafından canlı ortamda fotoğrafının çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİS’e aktarılacağını ve biyometrik fotoğrafının da sisteme yükleneceğini belirtti. Böylece bakanlık, sahte adayların sınava girmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Engelli sürücü adaylarına yönelik de düzenlemeler getiren yeni yönetmelik, engelli bireylerin kendi araçlarına uygun tertibat sağlandığında, kendi araçlarıyla sınava girebilmelerini mümkün kılıyor.