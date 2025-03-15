Ehliyet sınavında başvurduğu yöntem görenlerine pes dedirtti

Ehliyet yazılı sınavına giren bir sürücü adayı iç çamaşırına sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çekerken yakalandı.

Tunceli İl Jandrama Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavında bir kişinin üzerine kurduğu düzenekle kopya çektiğine dair yapılan iddia ile harekete geçti.

Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.