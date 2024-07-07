Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek

Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü adaylarının eğitim standartlarını yükseltmek için hazırlanan yeni yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyor.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 1

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, gerçekleştirilen değişikliklerin sürücü adaylarının direksiyon sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlayacağını ifade etti.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 2

Tekin, yeni yönetmelik taslağının sonunda olduklarını ve imzalandıktan sonra sürücü kurslarının da bu standartlara uyum sağlaması gerekeceğine dikkat çekti.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 3

Yeni yönetmelikte öne çıkan bazı önemli değişiklikler şunlar:

1. Sınav Süresinin Uzaması

Direksiyon sınavı süresi 40 dakikaya yükseltilecek. Bu süre, sürücü adaylarının daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacak.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 4

2. Kimlik Doğrulaması

Sınavlarda kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek. Bu yöntemle 'joker' olarak değerlendirilen usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 5

3. Alternatif Güzergahlar

Direksiyon sınavında kullanılan güzergahlar genişletilecek ve alternatif yollar eklenerek sürücünün gerçek trafik koşullarına daha iyi hazırlanması amaçlanacak.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 6

4. Park Manevrasında İkinci Şans

Park manevrası sınavını geçemeyen sürücü adaylarına ikinci bir deneme hakkı sağlanacak. Bu da öğrenme sürecine katkıda bulunacak.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 7

5. Öğreticilere Hizmet İçi Eğitim

Sürücü kurslarında eğitim veren öğretmenlerin her 10 yılda bir hizmet içi eğitime katılım göstermeleri zorunlu hale getirilecek.

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Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek 8

6. Engelliler İçin Düzenlemeler

Engelli sürücü adayları için direksiyon sınavlarında daha uygun şartlar belirlenecek ve kendilerine özel araç kullanımı için alternatifler üretilecek.

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