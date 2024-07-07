Ehliyet sınavlarında yeni dönem. O kurallar tamamen değişecek

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, gerçekleştirilen değişikliklerin sürücü adaylarının direksiyon sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlayacağını ifade etti.
Tekin, yeni yönetmelik taslağının sonunda olduklarını ve imzalandıktan sonra sürücü kurslarının da bu standartlara uyum sağlaması gerekeceğine dikkat çekti.
Yeni yönetmelikte öne çıkan bazı önemli değişiklikler şunlar:
1. Sınav Süresinin Uzaması
Direksiyon sınavı süresi 40 dakikaya yükseltilecek. Bu süre, sürücü adaylarının daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacak.
2. Kimlik Doğrulaması
Sınavlarda kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek. Bu yöntemle 'joker' olarak değerlendirilen usulsüzlüklerin önüne geçilecek.
3. Alternatif Güzergahlar
Direksiyon sınavında kullanılan güzergahlar genişletilecek ve alternatif yollar eklenerek sürücünün gerçek trafik koşullarına daha iyi hazırlanması amaçlanacak.
4. Park Manevrasında İkinci Şans
Park manevrası sınavını geçemeyen sürücü adaylarına ikinci bir deneme hakkı sağlanacak. Bu da öğrenme sürecine katkıda bulunacak.
5. Öğreticilere Hizmet İçi Eğitim
Sürücü kurslarında eğitim veren öğretmenlerin her 10 yılda bir hizmet içi eğitime katılım göstermeleri zorunlu hale getirilecek.
6. Engelliler İçin Düzenlemeler
Engelli sürücü adayları için direksiyon sınavlarında daha uygun şartlar belirlenecek ve kendilerine özel araç kullanımı için alternatifler üretilecek.