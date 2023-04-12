Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 2023 ehliyet yenilemede gerekli belgeler neler?

Editör: Enise Altınok AVŞAR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün eski sürücü belgelerine ilişkin açıklamalarının ardından ehliyet sahipleri 2023 yılında ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet yenilemede gerekli belgeler neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzatıldı. Yeni kararla birlikte eski ehliyetler iki yıl daha kullanılabilecek. Peki, ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet yenilemede gerekli belgeler neler?

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir.

Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

İLK KAYIT SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

-Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

-Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

YENİLEME/ SINIF EKLEME İÇİN SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

-Eski sürücü belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

- 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

-Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 280 TL değerli kağıt bedeli ve 65 TL vakıf payının yatırılması

-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü, sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar. Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.

2023 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir.

2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

-Akbank

-Aktif Bank

-ING Bank

-Şekerbank

-Türkiye Vakıflar Bankası

-Kuveyt Türk Katılım Bankası

-Albaraka Türk Katılım Bankası

-T.C. Ziraat Bankası

-Türk Ekonomi Bankası

-Garanti Bankası

-Denizbank

-PTT Bank