Ehliyet yenilemeye gitti öldüğünü öğrendi! Akıllara durgunluk verecek olay

ABD'nin Maryland eyaletinde herkesi şoka uğratacak bir olay yaşandı. Üç çocuk annesi Nicole Paulino, süresi biten ehliyetini yenilemek için resmi kuruma gitti.

Kurumda kendisine resmi kayıtlarda ölü gözüktüğü bu sebepten ötürü ehliyetini yenilemeyeği söylendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paulino, durumun sadece ehliyetle sınırlı kalmadığını ifade ederek kısa süre sonra ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) bir mektup aldığını mektupta kendisinin "vefat etmiş bir vergi mükellefi" olduğu ifade ediliyordu. Ancak asıl büyük sorun, sağlık sigortasının iptal edilmesiyle ortaya çıktı.

ASTIM HASTASI OLAN KADININ SİGORTASI İPTAL EDİLDİ

Astım hastası olan ve düzenli olarak ilaç kullanan Paulino, sigortasının iptal edilmesi sebebiyle ilaçlarını alamadı. Paulino, yaşadığı olayı "Maddi ve manevi olarak hayatım altüst oldu" sözleriyle anlattı.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Paulino, olayın sebebini Sosyal Güvenlik yetkililerinden öğrendi. Yetkililer, bir cenaze evinin başka bir kişinin ölüm kaydını bildirirken yanlışlıkla Paulino’nun Sosyal Güvenlik numarasını sisteme girdiğini belirtti. Küçük bir yazım hatası, Paulino’nun resmen "ölü" olarak kaydedilmesine sebep oldu.

YENİDEN DOĞDU

NBC4 Washington'a açıklamalarda bulunan Paulino, sistemde ölü göründüğünü ama gerçek hayatta var olduğunu belirterek, Sosyal Güvenlik İdaresi'nden gelen yeni bir mektupla hatanın düzeltildiğini ve artık resmi olarak "yeniden hayatta" olduğunu söyledi.