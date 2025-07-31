Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular

Düzenleme: Kaynak: AA
Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular

Eski tip ehliyetlerin yenileme işlemlerinin son güne bırakılması ve birçok kişinin randevusuz başvurusu nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

1kapak-003.jpg

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, personel işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yapıyor.

YENİLEME ÜCRETİ 15 LİRA 7 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

1kapak-005.jpg

Ehliyet yenileme işleminin son gününde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Gülden, "Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız" dedi.

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için nüfus müdürlüğüne gelen Ayşe Ergun da rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatı bulamadığını belirtti.

1kapak-004.jpg

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi de randevusuz şekilde başvuruyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yaptırmayan 20 bin TL ödeyecekMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yaptırmayan 20 bin TL ödeyecek

Son Haberler
Kalp kırıklığı sessizce öldürüyor! Uzmanlar açıkladı
Kalp kırıklığı sessizce öldürüyor! Uzmanlar açıkladı
Marsilya'yı reddetti, İran'a transfer oldu!
Marsilya'yı reddetti, İran'a transfer oldu!
Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı!
Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı!
Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular
Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular
Uyuduğu sırada kurşunların hedefi oldu!
Uyuduğu sırada kurşunların hedefi oldu!