İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna gelindiğini açıklandı.

Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar belgelerini yenilemeyen sürücüler, ehliyetlerini kullanamayacak Yetkililer, sürücülerin işlemlerini geciktirmemeleri gerektiğini vurgulayarak,31 Ekim 2025 tarihine kadar tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde sadece 15 TL karşılığında ehliyet yenileme işleminin yapılabildiğini hatırlattı.



7 BİN 438 TL ÖDENECEK

Genel Müdürlük, 31 Ekim tarihinden sonra yenileme işlemi yapmayı düşünen sürücüleri de uyardı. Açıklamaya göre, 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede, B sınıfı sürücü belgesi için ödenecek toplam 7.438,60 TL ödenecek.

Bu tutarın 1.420 TL değerli kâğıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedeli oluşturuyor.