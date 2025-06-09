Ehliyeti olanlar dikkat! Her yıl zorunlu olacak...

Yeni eylem planıyla birlikte yalnızca trafik cezaları değil, ehliyet sistemi de değişiyor.

Özellikle yaşlı sürücülerin trafikte oluşturduğu risklerin azaltılması hedeflenirken, Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzer düzenlemeler gündemde.

YAŞLILAR İÇİN HER YIL ZORUNLU OLACAK

Mevcut sistemde 65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçerken, 80 yaş üzerindekiler için bu süre 2 yıla iniyor.

Yeni taslak ise bu sürelerin daraltılmasını öngörüyor. 65 yaş üstü için kontrol süresi 2 yıla düşürülürken, 80 yaş üstü sürücüler artık her yıl muayeneye gidecek. Böylece görme, işitme ve refleks gibi yaşla birlikte zayıflayan sürüş yetenekleri düzenli şekilde takip edilecek.

CEZALAR ARTACAK, DENETİMLER SIKLAŞACAK

Plan yalnızca ehliyetleri kapsamıyor trafik ihlallerine yönelik cezaların da ciddi şekilde artırılması gündemde. Hız aşımı, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı gibi riskli davranışlara daha ağır yaptırımlar getirilecek.

Amaç, trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmamak ve caydırıcılığı üst seviyeye taşımak.

TRAFİK BİLİNCİNE YATIRIM

Yeni dönemde yalnızca cezalarla değil, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da trafik güvenliği desteklenecek. Bakanlık, bu kapsamda çeşitli bilgilendirme kampanyaları ve eğitim programlarına hız verecek. Amaç, "bana bir şey olmaz" anlayışının yerine, toplumsal sorumluluğun ön plana çıktığı bir trafik kültürü oluşturmak.

YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak düzenleme, yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. Önce komisyonlarda değerlendirilecek, ardından Genel Kurul gündemine taşınacak.

Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece Türkiye’de trafik yönetiminde yepyeni bir dönem başlamış olacak.