Ehliyetine el konulan sürücü polise hakaret etti. "Sen insan değilsin"

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Ehliyetine el konulan sürücü polise hakaret etti. "Sen insan değilsin"

Ehliyetine el konulmasına sinirlenen sürücü, polise hakaret ederek, "Git işine Allah'a havale ettim seni. Sen insan değilsin" dedi.

Kırıkkale'de trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförü, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Trafik kurallarını ihlal eden ve 100 ceza puanını aşan şoförün ehliyetine, iki ay süreyle el konuldu. Denetim sırasında ehliyetinin alınacağını öğrenen şoför, sinirlenerek polislere hakaret etti.

Denetim esnasında durdurulan otobüsün fazla yolcu taşıdığı tespit edildi. Trafik ekipleri, şoförün ehliyetine el koyarken, şoför bu duruma sert tepki gösterdi. Polise hitaben, "Git işine Allah'a havale ettim seni. Sen insan değilsin" diyerek hakaret eden şoför, olay yerinde gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

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