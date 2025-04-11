Ehliyetini kaptıran yandı! O yaştan sonra her yıl muayene...

AKP, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmak için hareket geçti.

200 maddeden oluşan mevcut kanunun 32 maddesi üzerinde yoğunlaşan düzenleme çalışmaları kapsamında, trafik ihlallerine yönelik cezalarda büyük artışlar planlanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ve etki analizleri doğrultusunda son iki yılın trafik kaza verileri detaylı şekilde incelendi.

CEZALARDA FAHİŞ ARTIŞ!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yeni yasa teklifinde trafik cezalarının daha caydırıcı hale getirilmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, hız limitini sürekli aşanlar, kırmızı ışıkta geçmeyi alışkanlık haline getirenler ve alkollü araç kullanan sürücüler için ceza miktarları iki katına kadar artırılacak.

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KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE YENİ CEZALAR ŞÖYLE OLACAK:

1 yıl içinde 3 kez ihlal yapan sürücünün ehliyetine 3 ay el konulacak.

Aynı yıl içinde ikinci kez 3 ihlal yapan sürücüye 135 gün ceza verilecek.

Üçüncü kez 3 ihlal yapan sürücü ise 180 gün ehliyetsiz kalacak.

HIZ TUTKUNLARINA AĞIR YAPTIRIMLAR

Sürücülerin hız kurallarına daha sıkı uyması için yeni cezalar yolda. Özellikle hız sınırını yüzde 30’dan fazla ve 5 kez aşan sürücüler için ehliyete el koyma süresi ciddi şekilde artırılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu ihlalin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılabilecek.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANLAR YANDI

Trafikte en tehlikeli ihlallerden biri olan alkollü ve uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanımı için de cezalar katlanıyor. Mevcut uygulamada 0.50 promilin üzerinde alkol tespit edilen sürücülerin ehliyetine 6 ay el konulurken, bu sürenin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca, üst sınırı 5 yıl olan ehliyete el koyma cezasının 10 yıla kadar artırılması da gündeme geldi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu belirlenen sürücüler içinse ehliyete el koyma süresi 10 yıla kadar çıkarılabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE HER YIL ZORUNLU TEST

Yeni düzenlemede yaşlı sürücüler için de önemli yenilikler bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlar için her yıl fiziksel ve psikolojik yeterlilik testlerine girme zorunluluğu getirilmesi gündemde. Testleri geçemeyen sürücüler trafikten ömür boyu men edilebilecek.

Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte amaç, trafik kurallarına uyumu artırmak ve kazaları en aza indirmek. Hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için getirilecek bu katı kurallar, trafikte daha dikkatli bir davranış kültürü oluşturmayı hedefliyor. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.