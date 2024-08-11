Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı

‘KARAR ON BİNLERCE VATANDAŞIMIZI YAKINDAN İLGİLENDİRECEK’
A.B.'nin Avukatı Alperen Ekici, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtip, "Müvekkilime para cezası uygulanıp ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Ancak müvekkilim TIR şoförü. Geçimini işinden sağlıyor. Alkollü kullandığı araç otomobil. İhlali nedeniyle TIR ehliyeti veya otobüs, minibüs gibi farklı araçları kullanma yetkisinin de engellenmesini hukuka aykırı gördük. Konuyu yargıya taşıdık. Mevzuatta ‘Ehliyetine el konulur’ deniyor. Ancak uygulayıcı ya da yargının bunu, geniş yorumlamaması gerekiyor.