Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı

Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı
Kaynak: DHA

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Mahkeme kararıyla ehliyette bir ilk yaşandı.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 1

Manisa'da durdurulan otomobilinde 0.75 promil alkollü olduğu belirlenen TIR şoförü A.B. (55), 0.50 olan alkol sınırını geçtiği gerekçesiyle kendisine idari para cezası uygulanıp, 4 ehliyetine el konulunca konuyu yargıya taşıdı. Mahkemeden emsal bir karar çıktı.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 2

Manisa'nın Gördes ilçesinde durdurulan otomobilinde 0.75 promil alkollü olduğu belirlenen TIR şoförü A.B. (55), 0.50 olan alkol sınırını geçtiği gerekçesiyle kendisine idari para cezası uygulanıp, 4 ehliyetine el konulunca konuyu yargıya taşıdı.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 3

AB'nin, sadece otomobil ehliyetine el konulması gerektiğini, sahip olduğu diğer sınıftaki araçlar için herhangi bir yaptırım uygulanmaması talebini mahkeme haklı buldu. A.B.'nin avukatı Alperen Ekici, "Burada ehliyetindeki diğer sınıflara da el konulması orantısız bir yaptırım oluyor. Mahkeme, 'B sınıfı ehliyetine el koy ancak diğer sınıf ehliyetlerini kişiye iade et' diyerek emsal bir karar verdi" dedi.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 4

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 22 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarına, Gördes - Köprübaşı kara yolunda yaptıkları denetimde TIR şoförü A.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde A.B.'nin 0.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 5

Yasal alkol sınırı olan 0.50 promili geçtiği gerekçesiyle A.B.'ye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 6 aylığına el konuldu. A.B., otomobil kullanırken alkollü yakalandığı için sadece 'B' sınıfı ehliyetine el konulması gerekirken motosiklet (M), kamyon ve çekici (C1) ve otobüs ile minibüs (D) sınıfı sürücü belgeleri için de yaptırım uygulanmasını avukatı Alperen Ekici aracılığıyla yargıya taşıdı.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 6

Gördes Sulh Ceza Hakimliği, A.B.'nin ehliyetindeki 'B' dışındaki sınıflar için uygulanan yaptırımın kaldırılması talebini reddetti. Bunun üzerine konu üst mahkeme olarak, Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı. Akhisar Sulh Ceza Hakimliği, talebi uygun bulup, sadece B sınıfına yaptırım uygulanmasına karar verdi.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 7

‘KARAR ON BİNLERCE VATANDAŞIMIZI YAKINDAN İLGİLENDİRECEK’

A.B.'nin Avukatı Alperen Ekici, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtip, "Müvekkilime para cezası uygulanıp ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Ancak müvekkilim TIR şoförü. Geçimini işinden sağlıyor. Alkollü kullandığı araç otomobil. İhlali nedeniyle TIR ehliyeti veya otobüs, minibüs gibi farklı araçları kullanma yetkisinin de engellenmesini hukuka aykırı gördük. Konuyu yargıya taşıdık. Mevzuatta ‘Ehliyetine el konulur’ deniyor. Ancak uygulayıcı ya da yargının bunu, geniş yorumlamaması gerekiyor.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 8

Burada ehliyetindeki diğer sınıflara da el konulması orantısız bir yaptırım oluyor. Mahkeme, Türkiye'deki on binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendirecek emsal karara imza attı. Mahkeme dedi ki 'B sınıfı ehliyetine el koy ancak diğer sınıf ehliyetlerini kişiye iade et.' Bu gerçekten önemli. Benzer durumla karşılaşan vatandaşlarımızın konuyu yasal süresi içinde yargıya taşısın. Bu şekilde mağduriyetten kurtulabilirler" dedi.

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Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı 9
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