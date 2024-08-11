Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı

AB'nin, sadece otomobil ehliyetine el konulması gerektiğini, sahip olduğu diğer sınıftaki araçlar için herhangi bir yaptırım uygulanmaması talebini mahkeme haklı buldu. A.B.'nin avukatı Alperen Ekici, "Burada ehliyetindeki diğer sınıflara da el konulması orantısız bir yaptırım oluyor. Mahkeme, 'B sınıfı ehliyetine el koy ancak diğer sınıf ehliyetlerini kişiye iade et' diyerek emsal bir karar verdi" dedi.

