Ehliyetsiz 2 sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi İznik Caddesi'nde gerçekleşti. Ehliyetsiz sürücü Mustafa A. (16) yönetimindeki 33 BTN 21 plakalı otomobil, dönüş yaparken yine ehliyetsiz sürücü Mahmud B. (18) yönetimindeki 16 UE 674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 11 ABH 939 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, sürücüler Mustafa A., Mahmud B. ve Berkay A. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.