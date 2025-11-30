Giresun’da yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Orhan Kazımlı, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çerkez mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Osman T. idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada Kazımlı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Orhan Kazımlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kazımlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Kazımlı’nın sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.