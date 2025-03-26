Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne polisten kaçmanın cezası ağır oldu!

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne polisten kaçmanın cezası ağır oldu!

Erzincan'da polisin "dur" ikazına riayet etmeyerek kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 51 bin 200 TL para cezası yazılarak motosiklet trafikten men edildi.

Erzincan polisi motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini artırdı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen trafik uygulamasında bazı motosiklet sürücülerinin polisten kaçmaya yeltendikleri gözlendi. Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. 18 yaşından küçük ve ehliyeti olmadığı belirlenen sürücünün üzerinde 1 adette bıçak ele geçirildi.

Abartı egzoz, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, ışık donanımı ihlali gibi birçok suçtan sürücüye 51 bin 200 TL para cezası uygulanarak motosiklet trafikten men edildi.

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