Ehliyetsiz sürücü evin bahçesine uçtu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; C.B. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdi.
Kazadan sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.’yi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık personeli olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye nakletti.
Öte yandan şoför C.B.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.