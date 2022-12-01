Ehliyetsiz sürücü kazada yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Feke karayolu Sırelif mevkisinde meydana geldi. Nurettin B. yönetimindeki 80 HJ 507 plakalı kamyonet, Erhan Ö.'nün kullandığı 33 AHY 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Erhan Ö., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, yaralı Erhan Ö.'nün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğunu belirledi. Tedaviye alınan ancak hayati tehlikesi bulunmayan Erhan Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası kesildi. (DHA)