Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç başka bir araca çarparak iş yerine dalarken, kaçmaya çalışan yaşı küçük araç sürücüsü işletme çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşında E.E.C.'nin kullandığı iddia edilen 09 ACE 562 plakalı ticari araç çevre bulvarı üzerinde başka bir araca çarparak yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanları ve çevredekiler kaçan sürücüyü yakalayıp polise teslim etti. Yaralı olduğu görülen yaşı küçük sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde ticari aracın başka bir araca çarparak iş yerine dalması ve ardından sürücünün koşarak kaza yerinden kaçması yer aldı.