Ehliyetsiz sürücüden ilginç savunma

Bursa’da, Osmangazi ilçesi trafik polislerinin denetiminde durdurulan bir kişi "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi. Otomobil parka çekilirken sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaparken şüphe üzerine 16 LCD 96 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden inen sürücü polis ekiplerine, "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Barış A.'ya 25 bin lira ceza uygulandı. Otomobilinin çekileceğini duyan Barış A., bu kez de ekiplere, "Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

