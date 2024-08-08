Ehliyetsiz sürücünün otomobili hurdaya döndü

Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücünün otomobili hurdaya döndü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, önce refüje ardından bir ağaca çarparak hurdaya döndü.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Toptancı Hali Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 07 BTB 694 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

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