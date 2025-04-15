Ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza!

Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza!

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 18 yaşındaki L.C.C. , takip sonucu yakalandı.

L.C.C.'ye trafiği tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle toplam 42 bin lira para cezası uygulandı.

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Edirne’de denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği L.C.C.’nin kullandığı 22 ACL 808 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis, ihtara uymayıp kaçan otomobilin sürücüsünü takibe aldı. Takip sırasında otomobilini İstasyon Mahallesi’ndeki tren garı önünde terk eden sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin bir süre sonra yakaladığı L.C.C.'nin, ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Trafiği tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle toplam 42 bin lira para cezası uygulanan sürücü L.C.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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