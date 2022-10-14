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Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Düzce’de otoyolda polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan tır sürücüsü hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Tır, lastiklerine ateş edilerek durdurulurken sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücüsü ve yanındaki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:14
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Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu
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Düzce-Gölyaka Gişeleri’nden otoyola giren Mehmet Y. idaresindeki 54 ABP 332 plakalı tırın sürücünün durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak polisin ’dur’ ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçmaya başladı. Bölge trafik ekiplerini peşine takan tır yaklaşık 35 kilometre kaçtı. Tırın peşindeki polisler lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Gümüşova Rampaları mevkiinde başka bir polis ekibinin yolu kapatmasıyla durdurulan tırda sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 35 kilometre boyunca polisten kaçan tır sürücüsü Mehmet Y. ile yanında bulunan Ferhat A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken sürücüye 45 bin 645 TL para cezası uygulandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI

Diğer taraftan güçlükle durdurulan tırda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Ancak yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

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