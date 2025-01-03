Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR savrularak orta refüje çarparak devrildi. TIR sürücüsünün ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi İnan, mazotu biten Isuzu marka 06 CUA 778 plakalı kamyonunu yolun banket kısmına park etti. O sırada, iş makinesi taşıyan Y.Ö. yönetimindeki 06 DST 778 plakalı MAN marka tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır, orta refüje devrildi.

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde tır sürücüsü Y.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Tır sürücüsüne ve araç sahibine toplamda 37 bin 412 lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından araçlar vinç ve çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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"BODOSLAMA GİRDİ"

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Nazmi İnan, "Keskin yolundaydım. O sırada aracımın mazotu bitti. Dörtlüleri yaktım, bekliyordum. Kendim de arkadaydım. Telefon ışığıyla araçlara ikaz veriyordum. Bu amca (tır sürücüsü) beni fark etmedi, aracı da fark etmedi. Telefonla uzun süre ikaz vermeme rağmen arkadan bodoslama girdi. Daha sonra bu şekilde kaza oluştu. Amcaya koştum, sağlık durumunu sordum" ifadelerini kullandı.

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı

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