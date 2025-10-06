Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne 52 bin TL'lik ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye 53 bin TL para cezası uygulandı, motosikleti ise trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Pazaryeri çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda bir sürücünün hem ehliyetsiz hem de plakasız motosiklet kullandığı tespit edildi.

Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 53 bin TL idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne 52 bin TL'lik ceza

