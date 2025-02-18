Ehliyette devrim niteliğine karar! Araç kullanmanın şartları değişiyor

Her yıl trafikte milyonlarca insan can veriyor. Trafik kazalarını azaltmak için kurallar gözden geçiriliyor. Alınması kararlaştırılan önlemlerden biri de ehliyete yaş sınırı koymak.

AB'DEN TARİHİ ADIM!

Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla tarihi bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez hayata geçirilecek olan bu düzenleme ile 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Kararın gerekçesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte refleks kaybı ve dikkat dağınıklığının artması nedeniyle trafik riskinin yükselmesi olarak gösteriliyor.

Ehliyet sınavında düzenekle yakalandı

TRAFİK KAZALARINA ÖNLEM!

Her yıl dünya genelinde 1.2 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Avrupa Birliği, bu vahim tabloyu değiştirmek için önlemlerini sıkılaştırıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı sürücülerin trafiğe çıkmasının engellenmesi, genel yol güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ancak, bu kararın toplumda tartışmalara yol açması kaçınılmaz görünüyor.

TÜRKİYE'DE BENZER UYGULAMA VAR MI?

Türkiye’de şu an yürürlükte olan mevzuata göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporunun alınamaması durumunda ehliyetler iptal ediliyor. Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme şartı bulunurken, 80 yaş ve üzerindeki bireyler ise yalnızca 2 yıl geçerli sağlık raporuyla direksiyon başına geçebiliyor. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni düzenlemenin Türkiye’de de benzer uygulamalara yol açıp açmayacağı merak konusu.

YENİ DÜZENLEME TEPKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

AB’nin getirdiği üst yaş sınırı kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Düzenlemeyi destekleyenler, yaşlı sürücülerin refleks kaybı nedeniyle kazalara yol açma riskinin yüksek olduğunu savunurken, karşı çıkanlar ise bunun yaşlı bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan adaletsiz bir uygulama olduğunu belirtiyor. Özellikle günlük işlerini kendi araçlarıyla halletmek zorunda olan yaşlılar için bu kararın ciddi sıkıntılar yaratacağı ifade ediliyor.

JAPONYA’DAN FARKLI BİR MODEL

Yaşlı sürücülerle ilgili farklı uygulamaların olduğu Japonya’da, 75 yaş ve üzerindeki sürücüler için özel bir sistem devreye sokulmuştu. Ülkede, bu yaş grubundaki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen ve "yaşlı sürücü" anlamına gelen bir işaret yapıştırmaları zorunlu hale getirilmişti. Japonya’nın bu modeli, yaşlı sürücülerin tamamen trafikten men edilmesi yerine, onların farkındalığını artırmayı hedefliyor.