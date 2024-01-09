Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek

Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek
Kaynak: Haber Merkezi
B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar için 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmelerini içeren çalışmalar yapılıyor.
1/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 1

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmesine imkân tanıyan yeni bir düzenleme için çalışmalar devam ediyor.

2/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 2

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptığı çalışmanın sonucunda Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin direksiyon eğitimi aldıktan sonra 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilecekleri belirtildi.

3/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 3

Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 CC motor hacmine sahip motosikletleri kullanabiliyor. 50 CC’nin üzerindeki motosikletler için ise ayrı bir motosiklet ehliyeti almak gerekiyor.

4/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 4

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu durumun değişeceğini ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesi için gerekli düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini söyledi.

5/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 5

Ancak Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmeleri için bir sürücü kursundan uygulama direksiyon eğitimi almaları gerektiğini de vurguladı.

6/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 6

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklama yaptı.

7/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 7

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği içinde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

8/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 8

“Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları gerektiğine inanıyorum.

9/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 9

Son dönemde motosiklet nedeniyle trafik kazalarında artış var.

10/10
Ehliyette o şart kalktı. Sürücüler çok sevinecek 10

Bu yüzden, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları şarttır.”

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin araç tercihi belli oldu. İşte en çok satan suv modeller
Türkiye'nin araç tercihi belli oldu. İşte en çok satan suv modeller
2024'te hangi otomobiller satışa çıkacak?
2024'te hangi otomobiller satışa çıkacak?
Sanayiye yolları düşmüyor! En az tamir gören otomobil markaları
Sanayiye yolları düşmüyor! En az tamir gören otomobil markaları
2. el araç alırken bunları yapmazsanız başınız çok ağrır
2. el araç alırken bunları yapmazsanız başınız çok ağrır
En ucuz araba modelleri ve fiyatları. 2024 yılına girerken araba almak hayal mi oldu?
En ucuz araba modelleri ve fiyatları. 2024 yılına girerken araba almak hayal mi oldu?
2. el araba alıp satmak için yeni şartlar neler? 2024’te değişiyor
2. el araba alıp satmak için yeni şartlar neler? 2024’te değişiyor