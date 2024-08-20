Ehliyette o yaşı geçenler yandı. 12 bin 900 TL ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyette o yaşı geçenler yandı. 12 bin 900 TL ceza

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren değişikliği resmen açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleriyle ilgili önemli değişiklikler planladığını duyurdu. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli değişiklik hayata geçti. Yapılan bu değişiklikler kapsamında, 31 Aralık 2015 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlere sahip sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için verilen süre 31 Aralık 2024 tarihinde dolacak.

Eski tip ehliyete sahip sürücülerin en gençlerinin bile bugün itibarıyla 26 yaşını geçtiği belirtiliyor. Ancak, yapılan uyarılara rağmen yaklaşık 3 milyon sürücünün ehliyetlerini yenilemediği kaydediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğe göre artık ehliyette bu yaşı geçenlere tam tamına 12 bin 900 TL para cezası kesilecek.

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