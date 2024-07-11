Ehliyette yaş sınırı değişti. Bu yaştan sonra bütün ehliyetler çöp olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyette yaş sınırı değişti. Bu yaştan sonra bütün ehliyetler çöp olacak

Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı

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