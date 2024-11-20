Einstein’ın göreliliği ile karanlık enerji arasındaki bağlantı üzerine yeni keşif

Yeni yapılan bir analiz, genel göreliliği doğrularken, karanlık enerjinin evrimle birlikte değişebileceğine dair bulgular sunuyor. 19 Kasım’da yayımlanan DESI (Karanlık Enerji Spektroskopik Araçları) işbirliği raporlarına göre, araştırmacılar karanlık enerjinin yoğunluğunun evrenin tarihi boyunca sabit kalmadığını, aksine azalmış olabileceğini belirtiyor. Bu bulgular, daha önceki bir raporda öne sürülen benzer sonuçları pekiştiriyor.

DESI, evrenin dört bir yanındaki galaksilerin 3D haritalarını çıkaran bir projedir. Önceki analizler, bu haritalardan elde edilen baryonik akustik salınımlar (evrenin erken dönemlerinden kalan ses dalgaları) üzerine odaklanmıştı. Ancak yeni analiz, galaksilerin ve diğer yapılarının kozmik tarih boyunca nasıl evrildiğine dair daha geniş bir veri kümesini ele alıyor. Michigan Üniversitesi’nden kozmolog Dragan Huterer, "Bu, yapının zaman içinde nasıl büyüdüğüne dair hassasiyet geliştirdiğimiz ilk kez" dedi. Yapı büyümesinin karanlık enerjiye ve yerçekimi teorilerine duyarlı olduğunu vurguladı.

İlk raporlarda da olduğu gibi, araştırmacılar karanlık enerjinin durum denkleminin zamanla değişebileceğine dair işaretler buldu. Paris’teki CNRS’den kozmolog Pauline Zarrouk, "Aynı sonuca işaret ediyoruz ve bu gerçekten rahatlatıcı" dedi. Eğer farklı bir sonuç bulmuş olsalardı, bu ciddi bir sorun olabilirdi. Analizler, DESI verileri ile diğer kozmolojik veriler, örneğin evrenin en eski ışığı olan kozmik mikrodalga arka planı verilerini birleştirerek yapılmıştı.

Karanlık enerjinin zamanla değiştiği doğrulanırsa, bu kozmoloji alanında büyük bir çalkantı yaratabilir. Şu anki evren modelini sarsacak bu durum, karanlık enerji ve karanlık madde gibi tam olarak anlaşılamamış bileşenlere sahip olan standart kozmolojik modeli de çökertmiş olur. Birçok bilim insanı, karanlık madde ve karanlık enerjinin yerine geçebilecek modifiye yerçekimi teorileri üzerinde çalışmaktadır. Ancak DESI'nin gözlemleri, yapıların genel görelilik teorisine uygun olarak oluştuğunu ve modifiye yerçekimi teorilerine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını gösteriyor.

Yeni çalışmada, evrende bolca bulunan nötrinoların kütleleriyle ilgili bir gizem de devam ediyor. Bu, önceki analizle aynı şekilde, üç tür nötrinonun toplam kütlesinin beklenenden daha küçük olduğunu gösteriyor. Bu durum, kozmologların evrenin yapısı veya nötrinolar hakkında bir şeyleri yanlış anlamış olabileceğini düşündürüyor.

2025 yılında, DESI işbirliği, ilk üç yılın verilerine dayanan yeni sonuçlar yayımlamayı planlıyor. Bu, bulguların ne kadar sağlam olduğunu test edecek ve karanlık enerjinin gerçekten zamanla değişip değişmediğini gösterecek.

Kozmolog Daniel Scolnic, bu durumu bir ateşin etrafında oturan bilim insanlarına benzetiyor. DESI sonuçlarıyla birlikte bu ateşin etrafında kıvılcımlar uçuşmaya başladığını söylüyor: "Herkese, ‘Ateşin etrafından bir adım geri atmamızda fayda var’ diyoruz. Her şeyi suya atmak değil, ama bir adım geri atmalıyız."