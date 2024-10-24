Eintracht Frankfurt, Rīgas FS'ye karşı zorlansa da kazanmayı bildi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt, Rīgas FS'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park'ta oynandı. Bu karşılaşmanın hakemliğini Allard Lindhout üstlenirken, yardımcı hakemler Joost van Zuilen ve Rogier Honig, dördüncü hakem Jannick van der Laan, VAR hakemi Rob Dieperink ve yardımcı VAR hakemi Catalin Popa olarak görev yaptı.

Eintracht Frankfurt, teknik direktör Dino Toppmöller yönetiminde 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıktı. Kalede Kevin Trapp görev alırken, defans dörtlüsü Niels Nkounkou, Tuta, Robin Koch ve Junior Dina Ebimbe'den oluştu. Orta sahada Omar Marmoush, Mahmoud Dahoud, Rasmus Kristensen ve Can Uzun yer aldı. İkili forvet hattında ise Hugo Ekitiké ve Igor Matanovic görev aldı.

Rīgas FS ise teknik direktör Viktors Morozs yönetiminde 5-3-2 dizilişiyle sahadaydı. Kalede Fabrice Ondoa'nın görev yaptığı Rīgas FS, savunmada Ziga Lipuscek, Haruna Njie, Dmitrijs Zelenkovs, Cédric Kouadio ve Lasha Odisharia'yı bulundurdu. Orta sahada Stefan Panic, Roberts Savalnieks ve Janis Ikaunieks, forvette ise Adam Markhiev ile Cédric Kouadio yer aldı.

Maçın ilk yarısında her iki takım da dikkatli bir oyun sergileyerek pozisyon yaratmada zorluk çekti. İlk yarı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Eintracht Frankfurt daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Özellikle 79. dakikada Hugo Larsson’un attığı golle öne geçti. Bu gol, Omar Marmoush'un yaptığı asistle geldi ve Frankfurt’un 1-0’lık üstünlüğü elde etmesini sağladı.

Rīgas FS, maçın son bölümlerinde dengeyi sağlamak için çabaladı. 90. dakikada Ziga Lipuscek’in yaptığı şut kalecinin müdahalesiyle engellendi. Ardından, Martins Kigurs’un dışarıdan attığı şut ise az farkla kalenin sağından auta gitti. Maçın son dakikalarında Rīgas FS, beraberlik arayışlarını artırsa da, Frankfurt savunması bu atakları başarıyla savuşturdu.

Bu galibiyet, Eintracht Frankfurt için UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki önemli bir zafer oldu. Rīgas FS içinse, gruptaki hedeflerini sürdürmek adına bu kayıptan sonra daha dikkatli olmaları gerektiği ortaya çıktı. Maç sonunda, Eintracht Frankfurt teknik direktörü Dino Toppmöller, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Eintracht Frankfurt'un aldığı bu galibiyet, takıma moral kazandırdı ve grup aşamasında ilerlemek için önemli bir adım oldu. Rīgas FS ise, gelecekteki maçlarında daha iyi bir performans sergilemek adına çalışmalarına devam edecek. Bu maç, iki takımın da oyun kalitesini artırmaları gerektiğini gösterirken, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanını bir kat daha artırdı.