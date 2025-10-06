Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun itirafı! Sırrı ortaya çıktı

Eintracht Frankfurt formasıyla sezona etkileyici bir giriş yapan Can Uzun'un performansı Alman basınında gündem olmaya devam ediyor.

9 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Şu ana kadar çıktığı toplam 9 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan Can Uzun ile ilgili Sky Sport'a konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, 19 yaşındaki genç yeteneğin geçen yıla kıyasla büyük bir değişim geçirdiğine değindi.

"MÜKEMMEL BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"

Markus Krösche Can Uzun'un gelişimi hakkında şunları söyledi:

"Olağanüstü yeteneklere sahip. Bunları şimdiden gösterdi. Geçen yıla kıyasla kişiliği de dahil olmak üzere, açıkça büyük bir değişim geçirdi. Mükemmel bir gelişim gösterdi. Can'ın 19 yaşında olduğunu unutmamalısınız."