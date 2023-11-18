EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş.

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 / 00:01

PALANDÖKEN 2 ( KONAKLI KAYAK MERKEZLERİ ) DE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İNTİFA HAKKI TESİSİ İLE KİRALAMA İŞİ İÇİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK (ARTIRMA) USULÜ İNTİFA HAKKI TESİSİ

İLAN METNİ



Mülkiyeti ve tasarruf hakkı Ejder Kayak Merkezleri A.Ş ye ait PALANDÖKEN -2 sınırları içerisinde yer alan koordinat görseli ve detayları Ek-1 belgesinde mevcut taşınmazlar 49 yıl süre ile Kurulacak İntifa Hakkı ile kiraya verme işleminin Açık Artırma Teklif usulü ile 30.11.2023 saat 10:30 da SNOWDORA OTEL TOPLANTI SALONUNDA ihale edilecektir.

İhale dosyası 27.11.2023 saat 16:30 a kadar EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş. idari binasından alınacaktır. Bu tarih ve saate kadar şartname tedarik etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar. İhale dosyası alınmasından sonra istekliler, arsalar üzerine yapılacak olan tesis ve işletmelerin avan projelerini, iş programını ve sosyal donatı alanları listesini 29.11.2023 saat 11:00 a kadar İDARE ye teslim etmek zorundalardır. Proje teslimi gerçekleştirmeyen istekliler ihaleye katılamazlar. İhale komisyonu ilk değerlendirmeyi sunulan projelerdeki; dağdaki doğal yapının korunması, ucuz maliyetli efektif çözümler, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ilkelerine göre yapacaktır. İlkelerle çelişen projelere sahip istekliler ihaleye katılamazlar.

Proje aşamasını tamamlamış istekliler İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen şekilde iletilmek üzere EJDER KAYAK MERKEZLERİ İDARİ BİNASI na 30.11.2023 saat 10:00 a kadar teslim etmek zorundalardır.

1-İdare Bilgileri

a) Adı Ejder Kayak Merkezleri A.Ş b) Adresi Yunus Emre Mah. Küme Evler Palandöken Kayak Merkezi Palandöken/ERZURUM c) Telefon ve faks numarası 442 319 09 05 -442 315 68 41 d) İhale dokümanının görülebileceği adres Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. İdari Bina









2-İhale Bilgileri

a) İhale (son şartname alma ) tarih ve saati 27.11.2023 08:00 -17:00 mesai saatleri içerisinde b) İhale (son proje teslim etme ) tarih ve saati 29.11.2023 08:00-17:00 mesai saatleri içerisinde c) İhale tarih ve saati 30.11.2023 – 10:30 d) İhale yeri SNOWDORA OTEL Toplantı Salonu









3- Diğer bilgiler



KİRALAMA SÜRESİ (YIL) YAKLAŞIK TOPLAM ALAN (METREKARE) MUHAMMEN BEDEL

TL/YIL ŞARTNAME BDELİ (TL) %10 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(49 YIL)

49 1,958,977.54

1.700.000,00 TL 25.000 TL 8.330.000,00 TL





4. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar:

4.1 -Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.2- Tebligat için Türkiye' de adres göstermek,

4.3-Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

4.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

4.5-Tahmin edilen bedelin en az %10 u kadar geçici teminat ödenmesi ve makbuzunun sunulması veya bankalar nezlinde süresiz olarak yine aynı oranda teminat mektubu alınması.

4.6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (İhalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin.) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

4.7- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

4.8-Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

4.9-Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş den temin edilebilir veya

ücretsiz görülebilir.

4.10- Faks ve telgrafla ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

4.11-2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

4.12- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.







