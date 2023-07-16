Ejder meyvesinin bilinmeyenleri

Ejder meyvesi; diğer ismi ile pitaya ya da dragon meyvesi kaktüsgiller ailesiden sıcak ve tropikal iklimi seven bir tür meyve. Peki ya yararları?

Ejder meyvesinin bilinmeyenleri

Esasen tropikal iklim bölgelerinde, orta Amerika’da yaygın yetişen evde meyvesi ülkemiz topraklarında da bazı bölgelerimde kolayca yetişir.

Antalya ve Muğla ejder meyvesi yetiştirme faaliyetlerinin en yaygın olduğu illerimizdir. Ayrıca İzmir’de de özel seralar içinde pitaya tarımı yapılmakta.

İŞTE YARARLARI

Bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin üremesini teşvik eder.

Yüksek C vitamini ve karotenoid içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.

Vücudumuzda vitamin emilimini arttırcı etkiye sahiptir.

Yapılan çalışmalar sonucunda dragon meyvesinin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceği ortaya konmuştur.

Eşsiz bir magnezyum kaynağıdır.

Lif içeriği oldukça yüksektir.

Sindirim sistemi ve bağırsak dostu bir meyvedir.

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