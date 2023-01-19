19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ejderha Nefesi gerçekten nefes kesti

20'den fazla çocuk hastaneye kaldırıldı. Trendin adı: Ejderha Nefesi. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:50
Takip Et

Ejderha Nefesi

Ejderha Nefesi gerçekten nefes kesti
+
Aa
-

 

Endonezya'da 20'den fazla çocuk, halk arasında "ejderha nefesi" olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini deneme videosu çektikten sonra hastaneye kaldırıldı.

 

Hükümet, yemeye hazır yiyeceklerde sıvı nitrojen kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve bazı çocukların sıvı nitrojen bulutu içinde kaplanmış şeker çeşitleri olan chiki ngebul veya chikibulis yerken mide yanması ve gıda zehirlenmesi yaşaması üzerine daha dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Sıvı nitrojene batırılmış bir atıştırmalık olan Dragon's Breath, yiyenin burnundan ve ağzından buhar çıkmasına neden oluyor. Endonezyalı bir doktor ve Griffith Üniversitesi'nde küresel sağlık güvenliği araştırmacısı Dr. Dicky Budiman, sıvı nitrojen, atıştırmalığın tüketildiğinde duman gibi görünmesine neden olduğunu, ancak sıvı nitrojen buharlaşmadan önce tüketilirse bağırsak yanıklarının yanı sıra ölüme bile neden olabileceğini söyledi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Maxi Rein Rondonuwu yaptığı açıklamada, cilt yanıkları ve ciddi nefes alma güçlüklerinin diğer potansiyel riskler olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 25 çocuğun atıştırmalıktan etkilendiğini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Budiman, etkilenen çocuk sayısının çok daha fazla olabileceğini belirtti.

 

TRThaber

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
1
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
2
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
3
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
4
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
6
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Ünlü oyuncu tesettüre girdi
7
﻿Ünlü oyuncu tesettüre girdi
﻿Ünlü oyuncu tesettüre girdi
﻿Silah saldırıda bir genç ağır yaralandı
﻿Silah saldırıda bir genç ağır yaralandı
﻿Silah saldırıda bir genç ağır yaralandı
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.