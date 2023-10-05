Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan dış kanamalara iyi gelen ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan dış kanamalara iyi gelen ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KANAMA NEDİR?

Damar bütünlüğünün dış ortamla temas edecek şekilde bozulmasıyla birlikte kanın vücut dışına akması dış kanama olarak adlandırılır.

Dışardan bir müdahale yapılmadığı sürece, vücudun kanamayı durdurucu mekanizmalarına bağlı olarak devam edebilir veya belirli süre sonra durabilir.

EJDERHA KANI AĞACI KULLANIM ALANLARI

Ejderha kanı ağacı, endüstriyel alanda kullanılmaya başlandığından beri sayısında azalma görülmüştür. Bunun yanında kozmetik alanında, tıpta ve boya – cila olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Alternatif tıpta ise, kanama, morluk ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.

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