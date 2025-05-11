Ek atama isteyen öğretmenlerden tabutlu protesto!

2024 KPSS'ye ek atama isteyen yüzlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Öğretmenler meydana temsili bir tabut getirerek "ölen eğitim sistemi ve öğretmenliğin" gıyabi cenaze namazını kıldı. Temsili tabutun içine derece yapmış öğretmen adayları sınav sonuç belgelerini bırakırken, atanamayan öğretmen adaylarının anneleri de tabutun içine karanfil bıraktı.

"Kılınan gıyabi cenaze namazında" öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de haklarını helal etmediklerini söylediler.

Protestonun konseptine uygun olarak siyah giyinen öğretmen adayları, "gıyabi cenaze namazı" sonrasında ellerinde tuttukları siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

"ÜLKE EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE CİDDİ ZARARLAR VERECEK"

Öğretmen adayları adına basın açıklaması metnini okuyan Saime Turgut şunları kaydetti:

"Bugün burada bir umutla değil, bir kıyımın ardından toplandık. Çünkü 2024 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında yapılan 15 bin öğretmen ataması, birçok branşta büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. Cumhuriyet tarihinde ek atamalarda dahi verilmeyen bu sayıyla beraber yıllarını KPSS hazırlığıyla geçiren, gece gündüz emek veren binlerce öğretmen adayının adaletsiz bir branş dağılımıyla hayallerinin, emeklerinin ve insan onurunun yok sayıldığını gördü. Başta lise düzeyinde olmak üzere tüm eğitim kademelerindeki 72 branşta görev yapan öğretmen adayları için belirlenen kontenjan sayılarındaki dengesizlik, sadece bireysel mağduriyetlere değil, uzun vadede ülke eğitiminin niteliğine ve geleceğine ciddi zararlar verecek niteliktedir.

"BİZ ÖĞRETMENLER VAZGEÇMEYİZ"

Siz bu ülkenin çocuklarına öğretmen istemiyor musunuz? Boş geçen dersler, öğretmensiz sınıflar ne olacak? Bir yanda binlerce öğretmen açığı, öte yanda mesleğine adım atamayan yüz binlerce idealist genç… Bu nasıl bir çelişkidir? 80 üzeri KPSS puanı alarak ilk 50-100-200'e giren öğretmen adaylarının bile atanamama riskiyle karşı karşıya kalmaları, sistemin ne kadar adaletsiz ve öngörüsüz olduğunu göstermektedir. Bu kürsüde sadece kelimeler yükselmiyor. Bu kürsüde umutlar, emekler, göz yaşları, ailelerimizin beklentileri ve milyonlarca öğrencinin hayalleri yankılanıyor. Biz öğretmenler vazgeçmeyiz. Çünkü biz vazgeçersek bu ülkenin yarınları da vazgeçer. Ve unutmayın bir ülke, öğretmenine verdiği

değer kadar güçlüdür. Biz burada sadece kendimiz için değil, Türkiye’nin geleceği için konuşuyoruz.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE TERK EDİLEN SİSTEM ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARINI DÜŞÜRMEKTE"

Ücretli öğretmenliğe terk edilen sistem öğretmenlik mesleğinin itibarını düşürmekte, meslek etiğini hiçe saymakta, öğrencilerin akademik başarısını düşürmekte ve biz derece yapan öğretmenlerin atanmasına engel olmaktadır. Bu sebeple ülkenin geleceğini eğitecek biz öğretmenlerin sesini kısmak mümkün değildir. Bu sadece bir eylem değil, bir var oluş mücadelesidir. Sınıfımız yoksa, sokaklar bizim kürsümüzdür. Tahtamız yoksa, megafon bizim sesimizdir.

Bize 15 bini çok görenlere sesleniyoruz: Öğretmen açığını kabul ediyorsanız; gençlerin göçünü, tükenmişliğini, yoksulluğunu görüyorsanız, bu ülkenin aydınlık geleceğini istiyorsanız öğretmenine sahip çık. Emeğe, bilime, adalete sahip çık. Ek atama hakkımızı bize ver.

"ATAMALARDA MÜLAKAT DEĞİL, LİYAKAT ESAS ALINMALIDIR"

Atanamayan öğretmen yoktur, atamayan bir sistem vardır ve bu sistemin mağdurları olarak taleplerimiz nettir; ücretli öğretmenlerle idare edilmeye çalışılan eğitim sistemi için en az ücretli öğretmen sayısı kadar ek atama yapılmalıdır. Adaletsiz dağıtılan branş kontenjanları adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır. Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır."

"15 BİN DEĞİL 100 BİN ATAYACAKSINIZ"

Öğretmen adaylarının eylemine destek için Ulus Meydanı'nda hazır bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da şunları kaydetti:

"Ücretli öğretmen demek ücretli köle demek. İstanbul'da 11 bin, 12 bin, 13 bin lira civarında maaş aldılar. 100 bine yakın ücretli köle var Türkiye'de. Ben buradan bu iktidarı hala destekleyenlere soruyorum, iktidar mensuplarına soruyorum; ücretli doktor var mı? Doktor olmayıp da hastanede ücretli doktor olarak çalışan var mı? Ücretli pilot var mı? Yok. Ücretli makine mühendisi var mı? Yok. Ziraat mühendisi olmayıp da ücretli ziraat mühendisi olarak çalışan, tarlayı dağıtan var mı? Yok. Siz eğitime nasıl bu kadar aşağıda bir hizmet alanı olarak bakıyorsunuz? Ücretli öğretmen demek yüzde 60-70'i eğitimle alakası olmayan insanlar demek. Peki bu ücretli öğretmenlerin hangilerinin ücretli öğretmen olacağını seçen bir sistem var mı? Yok. Kim AK Parti teşkilatlarına yanaşırsa, kim bürokrasinin içinde yer alırsa... 100 bine yakın insan geliyor, derslere giriyor. Böyle eğitim sistemi olur mu? Eğer bir ülkede 100 bin ücretli öğretmen varsa 100 bin öğretmen açığı var demektir. 15 bin değil 100 bin atayacaksınız kardeşim."

"BAKAN UTANMADAN, SIKILMADAN, MEGOLAMANCA YİNE HİKAYE ANLATIYORDU"

Bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenlerin sözcülüğünü yapan Özkan Özdemir'e, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "megoloman" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Özçağdaş, "Bu iktidar dedi ki, "mülakatları kaldırıyorum kardeşim'. "Mülakatları kaldırıyorum" diyenler utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce mülakat yapmaya karar verdiklerini söylediler. Bu ülkedeki eğitimciler, bizler, sendikalar, eğitim fakülteleri, uzmanlar, buradalar. Hepsi dediler ki, "Bölgesel eşitsizlikler olur. Yapmayın'. Dün Milli Eğitim Bakanı'na bu eleştirisini dile getiren, hakkını arayan öğretmene "megaloman" diyen bakan utanmadan, sıkılmadan, megolamanca yine hikaye anlatıyordu."