Ek ders ücretleri belli oldu. Öğretmenler dikkat

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğretmenlerin maaşları ve ek ders ücretlerindeki zam oranları netleşmeye başladı.

Temmuz 2024'te kamu görevlileri ve memur emeklilerine yapılan zamdan sonra, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde ne kadar artış olacağı merakla bekleniyordu. Öğretmenlerin, normal mesai saatleri dışında verdikleri dersler için aldıkları ek ders ücretleri zam öncesi 105 TL seviyesindeydi.

YÜZDE 19.31 ZAM GELDİ

Öğretmenlerin statüsüne, eğitim seviyelerine ve verdikleri ek ders sayısına göre değişiklik gösteren bu ücretlerde yapılan zam oranı açıklandı. Temmuz ayında kamu görevlileri ve memur emeklilerine yapılan zammın ardından, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 19.31 oranında artış yapıldı.

125 TL'YE YÜKSELDİ

Bu artışla birlikte ek ders ücreti ortalama 20 TL artarak 125 TL'ye yükseldi.